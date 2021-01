El Consell impulsa 15 projectes d'impacte turístic per a la comarca

Quinze nous projectes o paquests turístics d'impacte sobre les pernoctacions a l'Alt Empordà s'impularan per part de diverses empreses que rebran el suport del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Es volen crear nous productes turístics per a la comarca. Seran relacionats amb el senderisme, cicloturisme o eqüetre. I que potenciïn la natura i la cultura del territori. Fins i tot pagesos i ramaders que proposen noves rutes. Des del Consell se'ls formarà, ajudarà a tirar endavant el projecte i a promocionar-lo.

Els projectes provenen d'una agència de viatges, tres centres gestors de patrimoni, empreses d'activitats esportives dues, tres d'activitats de natura, tres d'allotjaments, una de projectes culturals i en tres casos són accions vinculades al sector agroalimentari.

El Consell Comarcal va obrir una convocatòria adreçada a empreses i professionals del turisme, la cultura i la natura. L'objectiu era ajudar a tirar endavant accions i es van rebre setze propostes.

Selecció

Se n'han seleccionat quinze que tenen a veure amb accions de descoberta de natura, estan associats a allotjaments singulars que es proposen integrar activitats en la seva oferta, d'altres estan vinculats a gestors d'espais de natura, de cultura o pagesos i ramaders que es proposen crear noves experiències de visita.

Els proposants han estat una societat anònima, quatre societats limitades, una cooperativa, vuit professionals autònoms, tres associacions privades i dues entitats públiques.

LÀrea de turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà prepara ajudar aquestes empreses perquè puguin tirar endavant aquests projectes i que tinguin un impacte sobre l'Alt Empordà amb més pernoctacions.

S'està seleccionant l'empresa que portarà a terme el programa d'acompanyament als emprenedors i als seus projectes. S'espera que es facin accions formatives en aspectes que puguin ajudar en els projectes. També s'ajudarà de manera individualitzada en cada projecte per definir el producte, a cada circumstància concreta i particular i ajudar a aquestes persones emprenedores a definir el producte, dirigir-lo a un mercat o públic determinat, construir relacions, crear xarxa amb el territori i identificar els sistemes de comercialització més eficients.

El Consell finançarà les accions de formació, l'acopmanyament i la promoció posterior.

Comarca de mar i muntanya

L'Alt Empordà és una comarca amb un ampli potencial turístic per la seva ubicació i per l'oferta del territori. Des de l'administració comarcal es potencia des de fa anys el coneixement d'un territori d'interès per la natura que compta amb dos parcs naturals, cap de Creus i els Aiguamolls de l'Empordà, el Paratge d'Interès Natural de l'Albera o les muntanyes de les Salines-Bassegoda.

Amb 68 poblacions ofereix una àmplia oferta turística a primera línia de costa però alhora un turisme interior.

El patrimoni cultural com el jaciment d'Empúries, la Ciutadella de Roses o les restes prehistòriques formen part també de l'àmplia oferta d'inerès de cares als visitants.