Detecten la grip aviària en ocells dels Aiguamolls de l'Empordà

El departament d'Agricultura de la Generalitat ha detectat la grip aviària en algunes aus als Aiguamolls de l'Empordà.

En contret, segons ha avançat el Ministeri d'Agricultura, es va detectar en quatre ocells, tres cigonyes i una oca salvatge que es van trobar mortes el 5 i 11 de gener a Castelló.

El departament d'Agricultura ha informat que s'estava en alerta des que es va detectar un focus a Europa el passat novembre.

Els Agents Rurals van portar les aus al laboratori on es va confirmar que tenien grip aviària. Agricultura remarca que no hi ha risc per a les persones.

Des del departament han informat que fins ara no s'ha detectat en explotacions d'aus domèstiques i, per tant, no s'ha restringit el moviment a les explotacions.

El que sí s'ha fet és extremar les mesures de seguretat per evitar que es transmeti. Les explotacions hauran de prendre certes mesures, tot i que el departament insisteix que ja s'estava en alerta i hi havia mesures.

Als Aiguamolls de l'Empordà també s'establirà un perímetre on s'han trobat les aus per evitar que s'estengui.