Un incendi a Figueres afecta sis trens de la línia de Girona

Un incendi a tocar les vies del tren a Figueres va obligar a aturar el pas de trens entre Llançà i Sant Miquel de Fluvià. El foc estava situat a tocar del cinturó de ronda i Vilamalla i va afectar uns 1.000 metres quadrats d'un canyissar. Aquest incident va causar que aquest dimecres al vespre no circulessin combois en aquest tram de l'Alt Empordà durant poc més d'una hora i mitja. Això va afectar cinc trens que feien aquesta línia.

Renfe va fer totes les gestions, segons asseguren des de la companyia, per posar el transport alternatiu. De fet, destaquen que van posar un autobús a Vilamalla però al final no va fer falta perquè va tornar la tensió -quan els Bombers van donar per extingit el foc- i els passatgers afectats van continuar el viatge amb tren.

Això va ser al cap de poc més d'una hora que es detectés l'incendi, que va tenir lloc cap a tres quarts de vuit a la sortida del Cinturó de Ronda, a Figueres i a tocar de Vilamalla. Els Bombers van treballar amb diverses dotacions per extingir les flames que van afectar un canyissar i algun arbre de la zona. Arran de la proximitat de l'incendi amb les vies del tren, els Bombers van demanar aturar el servei. El foc es va donar per extingit cap a tres quarts de deu, però a tres quarts de nou ja estava perimetrat i es va comprovar que no afectava la catenària.

El servei es va restablir, segons Renfe, a dos quarts de deu de la nit i els trens van tornar a circular amb normalitat per la línia que uneix Portbou amb Barcelona.