Vilajuïga aprova un pressupost pel 2021 d'1.075.720 € i amb pujada d'ingressos

Vilajuïga ha aprovat un pressupost d'1.075.720 euros on malgrat la rebaixa de l'IBI del 0,60 al 0,55% s'han incrementat els ingresos per la gestió de la morositat i els convenis amb Aigua Vilajuïga i l'Ajuntament de Pedret i Marzà pel manteniment dels centres educatius del poble.

L'Ajuntament de Vilajuïga amb els vots del govern va aprovar el pressupost aquest mes on han destacat que està marcat per una forta despesa en serveis. Així doncs, entre aquests en destaquen els 55.000 euros invertits en la neteja de carrers o la reparació i millora de diversos equipaments municipals. Dins d'aquestes reparacions es troben la llar d'infants, que experimentarà diversos canvis en el marc del projecte per donar-li un impuls al servei, o les reparacions a l'escola –en la qual es preveu canviar la cuina i els antics lavabos. El pressupost també contempla 26.000 euros per jardineria.

Malgrat la rebaixa del 0,60 al 0,55 de l'IBI –que suposarà més de 34.000 euros que l'Ajuntament deixarà d'ingressar–, s'ha comptabilitzat un increment de les quantitats recaptades relacionades amb la morositat i s'ha augmentat la previsió d'ingressos pel que fa a l'ICIO, per la rigorositat en la reclamació d'aquest impost també s'ha pogut recaptar més del previst inicialment.

El pressupost contempla una partida reduïda en inversions però aquest any el municipi veurà com s'executen diverses obres importants com el canvi de l'enllumenat de part del nucli antic, la millora del paviment del carrer Ginesta i el seu entorn o la recollida d'aigües pluvials de la zona de la carretera de Sant Pere de Roda i el carrer Sant Sebastià.

La disminució d'aquesta partida s'explica perquè el cost de totes aquestes inversions es va consignar al pressupost del 2020 –per tal de poder fer els tràmits de licitació i/o els contractes menors, segons cada cas. Finalment doncs, totes aquestes inversions ja tramitades s'executaran al llarg d'aquest any.

D'altra banda, s'esperen tirar endavant diversos plans com el Pla de Mobilitat, el de Joventut, el de Prevenció d'Incendis, el Pla d'Habitatge i el Pla de reactivació econòmica.