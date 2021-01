Detecten grip aviària en tres cigonyes i una oca dels aiguamolls

El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha detectat el virus de la Influença Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP), H5N8, la grip aviària, en quatre aus als Aiguamolls de l'Empordà. En contret es va detectar en tres cigonyes (Ciconia ciconia) i una oca salvatge (Anser anser) que es van trobar mortes el 5 i 11 de gener a Castelló. La soca no afecta els humans i no es pot transmetre pel consum ni de carn d'au ni d'ous. Tampoc s'ha localitzat fins ara en cap animal domèstic.

El Departament d'Agricultura ha informat que s'estava en alerta i es feia vigilància passiva des que es va detectar un focus a Europa el passat novembre.

Els Agents Rurals van portar les aus al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge, on es van prendre mostres. Primer es van analitzar al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) i es va confirmar que tenien grip i posteriorment al Laboratori Central de Veterinària d'Algete per a la seva confirmació.

Des del departament han informat que fins ara no s'ha detectat en explotacions d'aus domèstiques i no s'ha restringit el moviment a les explotacions. A tot el territori de Catalunya es manté l'estatus de lliure d'influença aviària i els països membres de l'OIE no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes.

A més, remarquen que el subtipus d'IAAP H5N8 no es considera que tingui risc per a la salut pública. Els estudis genètics basats en l'anàlisi de les seqüències del virus complet mostren que es tracta d'un virus aviari sense afinitat específica amb els humans, es pot consumir amb seguretat carn d'origen aviari, ous o productes derivats, ja que no hi ha indicis que suggereixin que el virus de la influença aviària pugui ser transmès als humans a través del consum d'aquests productes.

El que sí s'ha fet és extremar les mesures de seguretat per evitar que es transmeti. Les explotacions hauran de prendre certes mesures, tot i que el departament insisteix que ja s'estava en alerta i hi havia mesures. Des del novembre hi ha control per evitar la introducció del virus d'Influença Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP) a Catalunya i, que en cas d'aparició d'algun cas, se'n pugui fer una detecció ràpida que permeti la seva erradicació. La resolució aprovada va fer extensives les mesures de bioseguretat establertes als municipis ubicats en zones d'especial risc a totes les explotacions d'aus de corral del territori de Catalunya fins al 15 de febrer de 2021.Contempla la prohibició del manteniment d'aus de corral a l'aire lliure, evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus salvatges per prevenir la introducció de la influença aviària a les explotacions avícoles.

Més vigilància

Tot i que no s'han de prendre més mesures, s'ha incrementat la vigilància a les explotacions, ha informat el departament d'Agricultura. I els Agents Rurals han intensificat la vigilància passiva a les aus salvatges de la zona per detectar ràpid possibles casos. Agricultura ha informat que s'aplica un perímetre proper on s'han trobat les primeres aus mortes amb el virus per evitar que s'estengui.