S'infecten 45 persones del geriàtric de Lladó després de rebre la primera dosi

Un brot de coronavirus a la residència Bona Vista de Lladó ha afectat 34 dels 36 residents i ha causat una mort. A més, hi ha una persona que es troba en etapa de final de vida i cinc més que han requerit ingrés hospitalari. Respecte als treballadors, n'hi ha onze de contagiats d'una plantilla de 24 professionals.

Segons ha pogut saber aquest diari, la residència va detectar el primer contagi de coronavirus el dia 11 de gener en un treballador, en el marc d'un dels cribratges rutinaris que es fan setmanalment entre professionals de les residències. Aquest primer positiu va sorgir tres dies després que el centre rebés la primera dosi de la vacuna contra la covid-19. Seguidament, es van activar tots els protocols per la contenció dels contagis i la sectorització de la residència i el dia següent es va fer un cribratge a tot el centre, en el qual es van detectar inicialment 21 residents positius. En el conjunt del brot, hi ha 45 persones afectades, entre residents i treballadors que progressivament s'han anat positivitzant.

Segons informa Salut, a partir de la primera dosi de la vacuna, el cos comença un procés d'immunització contra la COVID-19 passats uns deu dies i és necessari una segona dosi per arribar al màxim grau d'immunitat, que s'ha d'administrar entre un mínim de 21 dies i un màxim de 42 després de la primera injecció. Els residents i treballadors del centre Bona Vista de Lladó es troben dins d'aquest termini i la setmana vinent es faran testos ELISA per determinar el seu estat immunològic i rebre la segona dosi durant el mes de febrer. Properament també hi ha previst realitzar més PCRs als dos residents fins ara negatius.

Des del Departament de Salut i l'Agència de Salut Pública s'està fent un seguiment i control del brot i de les mesures preventives, juntament amb la direcció del centre.

La situació clínica dels residents està essent vigilada i seguida diàriament pels professionals del centre i de l'Equip d'Atenció Bàsica de Salut de Vilafant.

«No hem tingut casos fins ara»

La directora del geriàtric, Carmen Orozco, va explicar ahir a aquest diari que quan van detectar el primer cas entre els professionals de la residència va ser «tota una sorpresa». «Tots els treballadors i usuaris ja havíem rebut la primera dosi de la vacuna, però quan es va detectar el primer positiu era massa aviat perquè hagués fet efecte. No havíem tingut cap positiu en tota la pandèmia i just ens ha tocat ara, quan ja estàvem en procés d'immunització», va lamentar Orozco.

La directora del geriàtric va afirmar que des del primer dia han seguit totes les mesures de prevenció i d'higiene pertinents, així com tots els protocols establerts per Salut.

D'altra banda, arran del brot, la residència ha hagut de contractar personal de reforç ja que molts treballadors estan de baixa per coronavirus. Orozco també va destacar la tasca de tot el personal que s'ha «bolcat totalment» en el benestar dels usuaris. Finalment, confia que a finals de mes Salut pugui administrar la segona dosi de la vacuna en el termini establert ja que, possiblement, «tots els afectats ja hauran negativitzat».

De fet, el brot al geriàtric Bona Vista de Lladó és el primer de la Regió Sanitària de Girona i de Catalunya -que se'n té coneixement- i que s'hagi produït després que usuaris i personal hagin rebut la primera dosi de la vacuna. Aquesta situació s'ha produït a altres residències de l'Estat, com per exemple a Huelva, on es va posar la primera dosi el 2 de gener i set dies després ja comptava amb divuit persones contagiades. També hi ha el cas d'un geriàtric de Vinaròs, a la Comunitat Valenciana, on el 12 de gener es va informar d'un brot que va afectar una vintena de persones que també havien rebut la primera dosi de la vacuna. Finalment, a principis de mes també se'n va detectar un de similar en una residència de Mallorca.