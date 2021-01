Lliurona insisteix en la construcció d'un nou edifici per a l'escola

L'escola rural de Lliurona, a Albanyà, insisteix en la necessitat de construir un edifici després de 28 anys en mòduls prefabricats i diversos reclams. La comissió del centre va reunir-se fa uns dies amb el Departament d'Ensenyament per fer una visita a la població de l'Alt Empordà per veure sobre el terreny la possibilitat de la ubicació del nou edifici, ja que l'Ajuntament ja disposa d'uns terrenys on podria anar-hi ubicada la nova escola.

Reunits telemàticament el responsable del Serveis territorials d'ensenyament a Girona, Martí Fonalleres; l'alcalde d'Albanyà, Joan Fàbregas, el representant del Consorci de l'Alta Garrotxa, Francesc Canalies, juntament amb Pilar Ricart, directora de l'escola, i representants de l'AMPA i de l'Associació de Veïns de Lliurona, van coincidir amb la necessitat d'encarar el futur de l'actual escola de Lliurona des de ja mateix.

El principal problema amb què es troba el futur d'aquest centre educatiu és que l'any 2022 finalitza la cessió dels terrenys on es troben situats els barracons de l'actual escola. Per aquesta raó, consideren que ara és el moment d'iniciar la recerca d'una nova ubicació i donar forma a la nova escola d'aquesta població, que des dels seus inicis es veu fent classes amb barracons.

Setze infants matriculats

Aquest curs, l'escola compta amb setze infants matriculats repartits en dos grups-classe: infantil i primària. La comissió de l'escola nova de Lliurona, formada per representants l'Ajuntament, la direcció i mestres de l'escola, el consorci de l'Alta Garrotxa, l'AMPA i l'Associació de Veïns de Lliurona, destaquen la importància de l'escola en un indret com Lliurona, no només per la funció educativa que representa per als infants matriculats sinó també per la funció de mantenir viu un espai de muntanya, donant forma un paisatge únic a Catalunya com és l'Alta Garrotxa.

Lliurona es troba a 840 metres d'altitud i pertany al terme municipal d'Albanyà. L'escola és el motor del nucli de Lliurona des que va començar les classes el curs 1991-1992 en una rulot. Un any després, van aconseguir que Ensenyament la reconegués.

Anteriorment, els nens i nenes de Lliurona anaven a l'escola de Besalú, però el 1991 es va començar a gestar la idea d'obrir una escola pública per evitar que s'haguessin de desplaçar. El projecte es va convertir en realitat aquell mateix setembre i, un any després, el 1992, es va demanar la rehabilitació i obertura de l'antic edifici que havia estat escola de Lliurona -un edifici de dues plantes: a baix l'habitatge de la mestra i a dalt dues aules-, segons explica la mateixa escola.

Tot i això, el Departament d'Ensenyament va desaconsellar l'obertura de l'antic edifici i el curs 1993-1994 començava amb la instal·lació d'uns mòduls prefrabricats. Tot i això, aquells primers anys van ser convulsos. La cessió d'uns terrenys al terme de Beuda va propiciar que Ensenyament hi instal·lés els mòduls, però el camí per anar a l'escola era instransitable i va desencadenar en un elevat absentisme escolar en senyal de protesta. Els veïns fins i tot van adquirir un vehicle col·lectiu per fer el transport escolar.

Finalment, l'estiu del 1999, s'aconseguia el retorn dels mòduls a Lliurona i el projecte educatiu es va anar professionalitzant. L'escola encara ocupa els mòduls i ara, 28 anys des dels seus inicis, encara reclamen un edifici. L'escola de Lliurona espera que amb la visita dels representants del departament a finals de mes, es posi fil i agulla al futur de l'escola.