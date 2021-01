La policia de Figueres deté un home per robar en una botiga Sant Jaume inica una campanya optimista sobre la COVID-19

La Policia Local de Figueres ha detingut un home de 30 anys per entrar a robar en un establiment de la ciutat. Els fets es van produir al carrer Peralada pels volts de les cinc de la matinada de diumenge. L'arrestat va intentar escapar corrents en veure's sorprès pels policies, però finalment els agents el van reduir al carrer Forn Nou, abans que aconseguís endur-se res. Per tot plegat, el sospitós va quedar detingut.

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha impulsat una campanya per recordar les mesures de seguretat de la covid i transmetre missatges d'optimisme i accions per la recuperació, progressiva i segura, de l'activitat social i econòmica del poble. #CuidemSantJaume és una campanya que pretén promoure la corresponsabilitat entre els veïns i veïnes per afrontar la futura desescalada de la pandèmia.