Troben a Castelló un cotxe preparat per delinquir

La Policia Local de Castelló recupera un vehicle sostret a França amb material sospitós.

Els agents van detectar en el seu interior, un cop feta la inspecció ocular, material divers utilitzat presumptament per delinquir. Es tracta d'un aparell de diagnosi, un aparell de programació i desactivació dels sistemes de seguretat dels vehicles, plaques de matrícula i diferents eines.

Una vegada fetes les gestions, es va poder comprovar que el vehicle havia estat sotret al país veí, amb qui s'han fet les gestions pertinents per retornar-lo.

A més, pel material localitzat al seu interior, es dedueix quela persona o persones que van arribar a Castelló amb aquest vehicle l'utilitzaven per cometre robatoris diversos i evitaven ser descoberts canviant les plaques. A l'interior del vehicle hi havia fins a quatre plaques de matrícula diferents per tal de no ser localizats i eines com claus angleses.