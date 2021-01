Una bassa al cim de l'Albera conserva una granota en perill d'extinció

El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera ha finalitzat el projecte de restauració i conservació del mulladiu del Puig Neulós, gràcies a un ajut econòmic de la Diputació de Girona. Per dur a terme aquesta acció, ha comptat amb l'assessorament i la direcció tècnica de la Societat Catalana d'Herpetologia i el projecte en si ha consistit en la creació d'una bassa al cim de l'Albera que té una funció clara i molt pràctica: contribuir a la conservació de la granota roja, una espècie d'amfibi de distribució pirinenca que es troba actualment en risc d'extinció a l'Albera.

Segons ha explicat Joan Budó, un dels fundadors i director del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, aquesta acció s'emmarca dins d'un projecte més ampli que abasta tota la serra i que té com a objectiu conservar els mulladius de la carena.

La iniciativa l'ha impulsat la Societat Catalana d'Herpetologia, amb la col·laboració del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera.

Millor connectivitat ecològica

Joan Budó exposa que, durant les darreres dècades, aquests indrets s'han anat degradant per l'excés de trepig del bestiar.

«La restauració i la conservació d'aquests hàbitats aquàtics millorarà la connectivitat ecològica entre els dos vessants del massís de l'Albera, afavorint la presència de punts de reproducció aptes per a la granota roja (Rana temporaria), espècie que tenia poblacions molt escasses i que no s'ha vist més des del 2011», ha comentat el responsable del Centre de Reproducció de Tortugues. És important destacar que, de moment, als punts d'aigua construïts o restaurats ja s'hi ha reproduït la salamandra comuna (Salamandra salamandra) i el tòtil (Alytes obstetricans).

La granota roja és una granota de color bru rosat. Fa uns 12 centímetres. Els mascles tenen el seu sac vocal durant l'estació de cria de color blau. I els coixinets nupcials que tenen als polzes i que inflen sempre en època d'aparellament són de color fosc. Aquestes característiques els distingeixen de les femelles. La granota es pot trobar arreu d'Europa però a la península Ibèrica només a la part nord.

«Per tal de fer compatible aquesta conservació d'hàbitats amb la secular explotació ramadera present a la zona, també s'han habilitat abeuradors per a les vaques», assenyala Joan Budó, alhora que hi afegeix: «Durant els treballs s'han pres mostres de les espècies d'amfibi trobades a la zona per tal de fer-ne analítiques i descartar l'existència de malalties emergents com la Quitridiomicosi i Ranavirus, seguint els protocols de bioseguretat establerts per la Generalitat de Catalunya».

En el marc d'aquest mateix projecte, també s'han traslladat peus del ranuncle Ranunculus hederaceus al mulladiu restaurat al Puig Neulós, que procedeixen del mateix torrent que s'hi origina.

«Aquesta planta pròpia dels Pirineus es considera rara i conserva unes de les poques poblacions catalanes a l'Albera», ha indicat Joan Budó.

En referir-se a la magnitud del projecte, ha ressenyat que els treballs esmentats han permès ?constatar la pervivència a la zona del turó (Mustela putorius), una altra de les espècies que es troben en perill d'extinció a Catalunya, així com la presència del gat salvatge (Felis silvestris), també amenaçat.

El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera està situat al santuari del Camp, al municipi de Garriguella, espai cedit pel Bisbat de Girona i la Parròquia de Garriguella i gestionat per l'Associació Amics de la Tortuga de l'Albera, amb conveni amb la Generalitat de Catalunya i el Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera.