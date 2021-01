Cinemes Roses i Catcines Figueres tanquen sense fixar data de reobertura

Els responsables de Cinemes Roses i Catcines Figueres han anunciat el tancament temporal de les seves instal·lacions. Cap dels dos ha avançat una data de reobertura. Les actuals restriccions de mobilitat, que la restringeixen al municipi, la caiguda progressiva d'espectadors i la manca d'estrenes ha fet que mantenir les sales obertes sigui insostenible econòmicament.

El primer a notificar aquesta decisió va ser els Cinemes Roses, que ja dijous passat van anunciar que a partir de l'endemà –divendres passat– tancaven. Així i tot animaven els seus seguidors a participar en un concurs que tenen obert a Instagram i Twitter per obtenir unes entrades gratuïtes a gaudir quan «reobrim les sales». Catcines va sumar-se el cap de setmana i ja des d'aquest dilluns no projectaran pel·lícules. No han fixat data de reobertura. A Figueres, doncs, només queda l'oferta cinematogràfica de Cinemes Las Vegas, ubicat al carrer Sant Pau. Actualment té en cartellera set pel·lícules.