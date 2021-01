Un cotxe acaba al mig de les vies del tren a Sant Miquel de Fluvià

Un cotxe ha acabat aquest migdia al mig de les vies del tren a Sant Miquel de Fluvià.





En. El conductor del cotxe, per motius que s'investiguen els Mossos d'Esquadra ha perdut la trajectòria quan circulava a prop i ha fet una sortida de via.Ha acabat al mig de les vies, en uan zona propera a tocar d'un dels passos a nivell que hi ha al poble, situat al carrer Pau Casals.Arran del succés, que ha tingut lloc, s'ha aturat la circulació de trens i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla d'emergències Ferrocat.Fins al punt de l'accident, s'hi ha desplaçat el SEM, Bombers i els Mossos d'Esquadra.Els dos ocupantsFinalment, el SEM ha evacuat els dos ocupants del vehicle a l'hospital de Figueres per una revisió ja que presentaven diverses contusions.Mentre que els Mossos investiguenEls Bombers per la seva banda, han demanat que s'aturés el pas de trens i han ajudat la grua amb les tasques de retirada del vehicle.Aquestes tasques han durat fins cap a les dues de la tarda. Segons la companyia Renfe, hi ha hagut dos trens afectats arran del succés.