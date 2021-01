Demanen 4 anys de presó per donar un cop de puny a un desconegut a Roses

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un jove acusat de propinar un fort cop de puny a un altre noi a la terrassa d'una discoteca d'Empuriabrava, a Roses, el 2018. La víctima va perdre diverses dents arran del fort cop, que segons va relatar durant el judici, el va agafar totalment desprevingut i el va deixar inconscient durant uns minuts. Per tot això, la Fiscalia demana per a l'acusat 4 anys i 6 mesos de presó i que l'indemnitzi amb 8.000 euros pels danys estètics que ha patit.

Els fets van tenir lloc durant la nit de Sant Joan de 2018 cap a quarts de quatre del matí, quan un jove es va llançar al damunt d'un altre noi i li va propinar un fort cop de puny que li va fer caure diverses dents, segons conclou la Fiscalia. De fet, víctima i agressor no es coneixien «de res», però la víctima va relatar que de sobte va veure's a terra i que només va poder veure de reüll el perfil de l'agressor. «Vaig veure que duia un tatuatge petit al coll amb un número», va indicar durant la vista.

El presumpte agressor té un tatuatge que es correspon amb la descripció de la víctima, però assegura -i també ho van corroborar els seus sogres- que aquella nit era a Barcelona, on va passar la revetlla amb uns amics. «No entenc per què s'ha arribat a aquesta situació, jo no he fet res», va indicar l'acusat. Segons la seva versió, aquella nit, després que els sogres el portessin a Barcelona, va quedar amb uns amics i va anar a diverses discoteques i no va ser fins a l'endemà a la tarda que va tornar a Roses. Un dels amics amb qui va passar la nit va corroborar aquesta versió. Amb tot, aquesta declaració va sorprendre la fiscal, ja que fins ara l'acusat no havia esmentat el nom d'aquest amic.

Detectat quan feia de figurant

L'acusat va ser reconegut per l'amic de la víctima, que va veure com l'agressor fugia del local amb una mà ensangonada, durant la roda de reconeixement posterior als fets. L'acusat era un dels figurants, i segons va indicar l'amic de la víctima durant la vista, el va reconèixer com l'autor de l'agressió «sense cap mena de dubte». Així i tot, la defensa de l'acusat nega que aquesta prova sigui suficient per considerar-lo autor de l'agressió, perquè si bé va veure'l d'esquenes, va ser gràcies a les indicacions d'un porter de la discoteca que el van poder localitzar a través de les xarxes socials.

El porter en qüestió, que hauria presenciat els fets, no va comparèixer durant el judici tot i haver estat citat. El cas ha quedat vist per a sentència.