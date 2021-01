Vilafant convoca dos concursos per potenciar la creativitat

L'juntament de Vilafant ha engegat dos concursos, el concurs de còmics i el divuitè concurs de fotografia per estimular la creativitat dels ciutadans en diferents disciplines, el dibuix i la fotografia.

Aquest any el concurs de fotografia se centra en "Com has viscut el 2020?". Els participants s'han d'inscriure prèviament a la web de l'Ajuntament i poden presentar fins a tres fotografies acompanyades d'un petit text o d'una poesia. Les imatges poden ser de tècnica lliure i es poden presentar fins al pròxim 16 d'abril.

La persona guanyadora rebrà com a premi 50€ més un val per a cursos de fotografia i edició de Domestika valorat entre 35 i 50€.

El concurs de fotografia es consolida, doncs, en format digital, ja que aquesta divuitena edició és la segona en la que les instantànies es presenten només en digital.

El segon concurs de còmics com a novetat aquest any, proposa dues categories, una de 12 a 16 anys i una altra per als majors de 16.

La temàtica de les històries gràfiques que es presentin és lliure, es poden realitzar en blanc i negre o en color amb un mínim de 4 pàgines. El termini per presentar les històries és fins el 30 d'abril. El guanyador de la categoria de 12 a 16 anys rebrà un val per gastar en còmics i llibres a la llibreria Bookman de Figueres.

El guanyador de la categoria de 16 anys s'emportarà 80€ més un val per bescanviar en cursos d'il·lustració Domestika valorats entre 45 i 60€. A més els guanyadors d'ambdues categories veuran la seva obra publicada a la Revista Veïns de Vilafant, una publicació que es reparteix trimestralment a tots els domicilis del municipi. A més, també es comptarà amb els autors guanyadors per elaborar el cartell del concurs de properes edicions.

Són dos concursos que volen donar projecció al municipi fent que hi participi el màxim nombre de gent del Alt Empordà i també de la demarcació de Girona, «la nostre idea és que la gent vagi coneixent aquests dos concursos i que hi participi, per tal d'anar-los fent créixer i augmentant, així el nivell de les obres que s'hi presenten» així ho explica el regidor de cultura de Vilafant Xavi García.