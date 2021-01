Els alcaldes de l'Alt Empordà reclamen que el confinament sigui comarcal

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat una moció presentada per la CUP al ple celebrat dimarts en la qual insten la Generalitat que en comarques amb molts micropobles -com l'Alt Empordà- el confinament municipal passi a ser comarcal.

El text també demana que en els municipis petits les activitats extraescolars es puguin fer tant als centres educatius com en equipaments municipals.

En aquest sentit, remarquen que l'Alt Empordà té 29 micropobles de menys de 500 habitants i que suposa un «greuge comparatiu» amb els que viuen en pobles grans i ciutats, amb més serveis i establiments.

El 5,5% de la població de la comarca es distribueix en el 40% del territori, mentre que un 33% es concentra a Figueres. A l'Alt Empordà, el 43% dels municipis són micropobles

El confinament els obliga a mantenir-se dins el terme i en moltes poblacions sense pràcticament serveis ni botigues on poder comprar. Per això des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha aprovat la moció per tal que la Generalitat permeti als ciutadans moure's més enllà del límit municipal en una àrea que els permeti tenir més comoditats.

El confinament municipal decretat per la Generalitat està vigetn fins al 7 de febrer.

Consell d'alcaldies

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà també va aprovar per unanimitat al mateix ple una moció consensuada per tots els grups per tal que el Consell d'Alcaldes passi a denominar-se Consell d'Alcaldies.