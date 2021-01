La promoció turística de Roses ha arribat a més de cent mitjans

Turisme de Roses ha fet un balanç positiu de la promoció de l'any passat de la població amb 351 aparicions en 101 mitjans de comunicació de tot l'Estat. El valor en publicitat estimen que seria de 834.491 euros.

A finals de la primavera, es va intensificar la promoció amb la realització de campanyes al sud de França. L'objectiu és mantenir el posicionament i ampliar el grau de coneixement de la destinació entre visitants i turistes potencials, per tal que aquests tinguin en compte la població a l'hora d'escollir els seus propers viatges.

L'alcaldessa de Roses i regidora de Turisme, Montse Mindan, destaca la importància de continuar amb aquestes accions perquè «les mesures necessàries per al control de l'epidèmia han limitat molt l'arribada de visitants i turistes a la població i som conscients que les campanyes realitzades no podien tenir una repercussió immediata en augment de visitants al llarg de molts moments d'aquest 2020» i a punta que «hem optat per mobilitzar-nos i pensar en¨clau de futur, continuant amb la promoció Roses per poder recollir resultats d'aquí a uns mesos, perquè, un cop siguin possibles els desplaçaments, Roses estigui present i es mantingui en l'agenda dels futurs turistes».

Roses ha continuat posant en valor els múltiples atractius del municipi, centrant-se molt especialment en el mercat estatal i comptant amb els serveis contractats l'agència de comunicació RV EDIPRESS, especialitzada en el sector turístic. Fruit d'aquest treball, al llarg de 2020 s'han difós un total de 29 notes de premsa que han generat un total de 354 aparicions a 101 mitjans de comunicació diferents, aparicions que suposen una valoració econòmica global (el valor publicitari), de 834.491 euros.