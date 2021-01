Castelló destina la segona planta del convent de Santa Clara a les entitats

Castelló d'Empúries destinarà la segona planta del convent de Santa Clara per a les entitats. Amb aquesta voluntat s'han adequat quatre magatzems.

Les obres consistiran a fer els tancaments de les obertures, posar paviment nou i construir els envans de separació i punts de llum. Està previst que finalizi d'aquí a dos mesos aproximadament. Una vegada estigui acabada l'obra, es farà l'adjudicació a les entitats.

Des de l'Ajuntament han explicat que el municipi té un gran teixit associatiu i algunes de les entitats desenvolupen activitats per les quals requereixen d'espais on emmagatzemar el material necessari per portar-les a terme. Amb l'objectiu d'oferir a aquestes associacions un espai municipal on poder mantenir en bon estat aquest material (vestuari, maquinària, etc.) s'estan construint els magatzems al convent. Fins ara hi havia una sola nau dividida en quatre magatzems i permetrà que s'aprofiti més l'espai i que beneficiï les entitats.