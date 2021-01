Mor un ciclista després d'un xoc amb una furgoneta a Castelló d'Empúries

Un ciclista ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries (Alt Empordà). Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió per envestida entre una furgoneta i una bicicleta. Com a conseqüència de l'accident, el ciclista ha mort.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís poc abans de dos quarts de nou del matí d'aquest dissabte. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 34,5 de la C-260.

Amb aquesta víctima, ja són quatre les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

La incidència ha obligat a donar pas alternatiu a la via. A causa de l'accident, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).