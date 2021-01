Rebenten en una sola nit una quinzena de vehicles aparcats al carrer a Roses

Un o més lladres s'han entretingut a rebentar els vidres d'una quinzena de vehicles aparcats pels carrers de Roses. Els Mossos d'Esquadra estan investigant-ho i la major part dels fets han estat denunciats als cos de seguretat i a la Policia Local de la localitat.

Els fets van tenir lloc la nit del21 al 22 de gener i estan essent investigats pels Mossos com a robatoris a interior de vehicle. Ja que si bé els autors van trencar els vidres dels cotxes, també van emportar-se en algun cas objectes -aparells electrònics principalment tot i que en l'actualitat la gent no deixa gaire res dins dels cotxes- i en d'altres, van estar-ho remenant tot i buscant algun objecte de valor.

La majoria dels robatoris van produir-se al carrer Eurípides i l'Arquímides, que són molt propers. Els propietaris dels vehicles se'n van adonar l'endemà el matí i van alertar la policia. Que un cop a la zona, també va comprovar que hi havia més cotxes rebentats i amb els vidres trencats.Aquest tipus de fet delictiu i amb aquest alt nombre de vehicles afectats, es va concentrar en una sola nit i no s'hauria repetit a la població.

La Unitat d'investigació dels Mossos de Roses està buscant proves per trobar l'autor o autors dels robatoris. De moment, no hi ha hagut detencions pels fets.