Salvem, contra l'ampliació d'una granja amb 1.114 porcs a Vilanova de la Muga

L'entitat IAEDEN-Salvem l'Empordà i diversos veïns de Vilanova de la Muga han presentat al·legacions contra el projecte d'ampliació de la granja de porcs al Mas Gorgot, a Vilanova de la Muga. L'explotació preveu ampliar amb 1.114 animals més fins a arribar als 2.500 porcs. Els veïns i l'entitat ecologista posen de manifest en primer lloc que la granja està en una zona vulnerable i afectada per la contaminació de nitrats, però al·leguen també altres presumptes irregularitats en la tramitació.

Segons l'entitat, la granja de porcs no té «autorització ni adequació» a la Llei d'integració ambiental i per això no es pot ampliar.

A més, l'entitat denuncia que l'explotació «no està degudament legalitzada, no disposa de totes les llicències exigibles ni ha passat els controls periòdics ambientals que corresponia practicar».

No es permet ús ramader

L'entitat ecologista posa de manifest en les al·legacions el planejament urbanístic on hi ha la granja no permet l'ús ramader intensiu perquè una part dels terrenys són part del sòl rural de protecció agrícola.

A més, no hi ha cap tipus d'integració de l'obra en l'entorn i això genera un «impacte paisatgístic negatiu i crític».

En aquest sentit diuen que no hi ha l'Estudi d'impacte i integració paisatgística.

Dins de les al·legacions, Salvem l'Empordà inclou que l'ampliació de la granja afecta una zona inundable, ja que està molt a prop del riu Muga. Això podria provocar una contaminació dels aqüífers en una zona que ja de per si s'ha declarat vulnerable per la contaminació de nitrats. D'altra banda, assenyalen que afecta negativament la la connectivitat natural amb l'ampliació, en uns terrenys d'especial valor natural per la funció de connector. Ambinfracció dels criteris i Normes d'Ordenació del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines.

«Il·lògic i irracional»

Des de Salvem consideren que és « il·lògic i irracional de preveure l'ampliació d'una granja porcina en un sòl vulnerable, sensible i conflictiu, quan el POUM de Peralada preveu el trasllat de granges ubicades en zona vulnerable o a 200 m dels rius».

Finalment remarquen que suposa una infracció dels principis generals aplicables per l'autorització de noves construccions en sòl no urbanitzable. Amb vulneració dels articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que fa a la prohibició de perjudicar els valors naturals i ambientals objecte de protecció, afectar negativament la connectivitat i fragmentar el sòl.