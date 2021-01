L'exfutbolista Sergi Murga mor després de ser envestit per una furgoneta

Un ciclista va morir ahir en una topada amb furgoneta a la C-260 de Castelló d'Empúries. La víctima és l'exfutbolista de diferents equips i entrenador actualment del juvenil del Peralada, Sergi Murga, de 37 anys i veí de Figueres. Els Mossos d'Esquadra van detenir el conductor d'una furgoneta per una imprudència greu. El món del futbol gironí plorava ahir la mort de l'exjugador.

L'accident mortal va passar ahir a dos quarts de nou del matí a la carretera C-260 que uneix Figueres i Roses.

El ciclista circulava a l'altura de Castelló d'Empúries , al punt quilomètric 37,5,quan va ser envestit per una furgoneta que circulava direcció Roses. La carretera és una via amb dos carrils per sentit.

Al lloc s'hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos, una dotació dels Bomber i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mêdiques (SEM)

La incidència va oblidar a donar pas alternatiu a la via mentre els serveis mobilitzats atenien la víctima i l'accident.

Els Mossos van detenir el conductor d'una furgoneta per una imprudència greu. El detingut és un home de 56 anys, veí de Vilademuls i de nacionalitat espanyola. Els Mossos l'acusen d'un presumpte delicte d'homicidi amb imprudència greu. L'home va donar negatiu a la prova de detecció d'alcohol i drogues que li van fer els agents. Va ser detingut perquè l'accident es va produir en un tram recte, sense problemes de visibilitat i de dia.

Condol del futbol gironí

El futbol gironí plorava ahir la mort de l'esportista. Des del CF Peralada, a través d'un tuit donaven el condol a la famílide l'entrenador del Juvenil A, i exjugador del 1r equip. « Excepcional persona, jugador i entrenador que hem pogut gaudir al club», manifestaven.

La Unió Esportiva Figueres es mostraven «consternats» de qui va ser jugador -i capità- del Figueres durant quatre temporades i mitja (juliol 2010-desembre 2014). «Ens afegim al condol a la família i amics en aquests moments tan durs», deien. El futbolista va penjar les botes el 2019 després de tota una vida com a jugador, des dels quatre anys.