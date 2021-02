Comissen 61 quilos de marihuana en un camió i un bus a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha comissat 61 quilos de marihuana en un camió i en un bus que circulaven per la Jonquera.

Els agents han arrestat el xofer del tràiler que duia 55 quilos de droga ocults a la cabina.

Els comissos s'han realitzat en dues actuacions diferents entre dijous i divendres passat.

L'actuació més important es va dur a terme la tarda del 28 de gener quan guàrdies civils de la Secció Fiscal de la Jonquera van aturar un tràiler que circulava en direcció França. Després d'identificar el xofer del vehicle pesant, amb matrícula eslovena, van descobrir que hi havia droga amagada en diversos llocs de la cabina. La substància vegetal era marihuana i un cop extretes les bosses descobertes, van donar un pes total de 55 quilos. Per aquest motiu, els agents van arrestar un ciutadà eslovè, A.A, de 36 anys, com a presumpte delicte contra la salut pública.

L'endemà, agents de la mateixa unitat estaven fent un control fiscal a l'AP-7 i de matinada van fer aturar un autocar de línia regular que realitzava el trajecte entre Barcelona-Lió. Els guàrdies civils van decidir inspeccionar la zona de càrrega del vehicle. Els policies van sospitar d'una de les maletes. Per aquest motiu, van intentar identificar el seu propietari però ningú se'n va fer càrrec.

Davant d'això i en presència del conductor de l'autocar, van procedir a la seva obertura i dins van trobar-hi diverses bosses envasades al buit amb sis quilos de marihuana.

Els agents van instruir diligències que juntament amb el detingut i la droga intervinguda van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia dels de Figueres.

La Guàrdia Civil destaca que en tres dies - 27 al 29 de gener -ha comissat 463 quilos de marihuana i 3,8 d'haixix a la Jonquera.