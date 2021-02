Figueres aprova els plans de gestió d'Ecoserveis per al 2021

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat els plans de gestió de l'empresa mixta Ecoserveis, que s'encarrega de l'enllumenat públic, la neteja viària, les escombraries i la deixalleria, per un import de 4,5 milions d'euros (MEUR). L'acord, que preveu allargar la concessió del servei fins al 2 d'octubre d'aquest 2021, ha comptat amb el suport de l'equip de govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) i l'abstenció de Junts per Figueres i Cs. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha afirmat que espera que siguin "els últims" i que ben aviat la ciutat pugui renovar el servei, a través d'una nova concessió.

I és que el contracte està prorrogat des del 2016 i després que fa dos anys el Tribunal Català de Recursos Contractuals declarés nul·la la licitació que s'havia posat en marxa.

El document preveu el lloguer de diversa maquinària de neteja viària i de recollida de residus, que ha quedat obsoleta i no s'ha substituït.

"Esperem que siguin els últims i crec que això seria la millor notícia que podria tenir la ciutat aquest 2021, juntament amb un respir de la pandèmia", ha dit Lladó. L'alcaldessa ha avançat que els portaveus dels dos grups de l'oposició ja tenen hora per abordar el nou concurs que s'està preparant per poder tancar, finalment, el capítol de pròrrogues que fa cinc anys que dura.

El portaveu de Cs, Héctor Amelló, ha defensat l'abstenció del seu grup a la votació per responsabilitat: "Algú ha de fer el servei però creiem que no es compleixen els estàndards necessaris".

Per la seva banda, el de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha dit que espera que la nova pròrroga fins a l'octubre del 2021 doni "marge suficient" per endegar el nou contracte. "Algú ha de prestar el servei i és un mal menor que el continuïn prestant ells", ha afegit.

Lladó els ha agraït la "corresponsabilitat". "El servei no és el que es mereix la ciutat ni pel que paguem els ciutadans", ha dit. Per això, ha afegit, "és urgent i necessari que puguem tenir un servei excel·lent i que, a més, no ens generi despeses innecessàries".

Els plans de gestió per a aquest 2021 pugen a més de 4,5 MEUR. D'aquests, 2,07 MEUR estan previstos per a la neteja viària; 1,8 per a la recollida d'escombraries; 187.165 per al servei de deixalleria municipal i 433.078 per a l'enllumenat –que es preveu municipalitzar-.

Comprar maquinària, ara "obsoleta"

D'altra banda, incorpora la previsió de lloguer de 12 vehicles, quatre dels quals camions recol·lectors de deixalles, tres camions de caixa oberta, dues escombradores, una furgoneta petita i dos vehicles tipus turisme per als encarregats. En total, es fixa un import màxim de lloguer per tot el període –de 276 dies- de 237.747,1 euros.

En aquest sentit, s'estableix que els lloguers estaran condicionats a la possibilitat que l'Ajuntament pugui subministrar la maquinària a l'empresa a través de diverses fórmules. Entre elles, la compra, el lloguer o el rentin.

A més, els plans contemplen que l'import de la mà d'obra es pugui veure modificat si s'aprova un nou conveni laboral, que s'està negociant.