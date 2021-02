Els grups de Castelló fan front comú per frenar la inseguretat

Els grups del consistori de Castelló d'Empúries (ERC, Cs,Som Empuriabrava i Castelló, PC, Junts, ERC i CUP) abordaran la problemàtica dels fets delictius i inseguretat a la població per presentar una proposta conjunta on es plantegin mesures abans del mes maig.





, entre altres problemàtiques. Es va debatre durant més d'una hora una moció que es va deixar sobre la taula per fer front comú tots els grups.

Ocupacions il·legals constants, sobretot a Empuriabrava, vandalisme, incivisme, increment de robatoris amb força o amb violència, a cotxes i establiments. Aquesta és la percepció d'inseguretat dels veïns de Castelló d'Empúries , que coincideix o no amb les dades reals policials.

Per acabar amb això, per atendre les constants queixes dels veïns i per posar el tema sobre la taula, l'oposició (Soms Empuriabrava i Castelló, Junts, Cs i Udem-PC) de Castelló d'Empúries va presentar una moció on es tractava «la sensació d'inseguretat percebuda pels veïns del municpi» i que creuen que «se sustenta en indicadors objectius».

El regidor de Cs, Fernando Fernández, explicava que aquell mateix dia, dijous, al sector de Sant Maurici es va poder frustrar una ocupació de la qual van alertar uns veïns. Segons el regidor, es va trucar diverses vegades als Mossos d'Esquadra però no s'hi van presentar i finalment va ser un altre cos policial qui es va fer càrrec. «Aquesta és la imatge que donem?» es lamentava. «Els han pogut fer fora perquè acabaven d'entrar, però ha vingut un altre cos, ni Policia Local ni Mossos», deia al regidor.

Al marge de les ocupacions que tots els grups van coincidir que suposa un greu problema a la població es van plantejar altres problemàtiques en matèria de seguretat.

El regidor d'Udem-PC, Jordi Garcia, posava de manifest que els veïns fa temps que demanen mesures: «La ciutadania ens ha demanat perquè consideren que hi ha un tema d'inseguretat».

La moció presentada abordava les problemàtiques, plantejava mesures com noves eines (drons, radals, pistoles taser...) i detallava actuacions per cada un dels fets delictius que pateixen.

El govern ERC i CUP no estava d'acord amb el contingut i durant més d'una hora es va debatre si es posava a votació la moció o es buscava el consens de tots els grups.

El regidor de Junts, Vicenç Comas, va manifestar, però, que «el que no podem fer és anar passant dies i qui dies passa anys empeny», i coincidint amb regidors d'altres grups es va demanar una data límit.

Finalment es va optar per deixar sobre la taula la moció, començar a treballar en un nou document a partir del mes vinent i presentar-lo abans del maig.

L'alcalde, Salvi Güell (ERC), es va mostrar d'acord a debatre i intentar arribar a acords en matèria de seguretat per tal de presentar un document conjunt que pugui plantejar la situació i mesures a prendre.