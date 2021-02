La Jonquera aprova noves bonificacions fiscals per ajudar els establiments i paradistes afectats per les restriccions

L'Ajuntament de la Jonquera ha aprovat per ple noves bonificacions fiscals per ajudar als establiments i paradistes afectats per les restriccions de la covid-19. En concret, durant el primer trimestre de l'any, els allotjaments, establiments d'alimentació, restauració, perruqueries, estètiques i altres locals industrials i mercantils pagaran la meitat de la taxa d'escombraries. Les parades del mercat dels diumenges, tant si són habituals com ocasionals, es beneficiaran d'un descompte del 50% de la taxa d'ocupació.

L'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, diu que posen tots els recursos que tenen a l'abast amb l'objectiu que "quan tot això es normalitzi, la Jonquera continuï sent un poble ple de comerços, bars i restaurant, és a dir, un municipi ple de vida i activitat".