L'hospital de Figueres fa sessions de treball virtuals de rehabilitació per als usuaris que no es poden desplaçar

El servei de rehabilitació de l'hospital de Figueres ha posat en marxa sessions de treball virtuals per als pacients que no poden desplaçar-se al centre, sigui quin sigui el motiu i independentment de l'edat i el diagnòstic. Les sessions tenen una durada d'uns 45 minuts i van a càrrec d'un terapeuta. Per programar-les, s'acorda prèviament i telefònicament amb el pacient l'horari i la freqüència de les videotrucades. Les sessions, a més, permeten que els professionals puguin veure el domicili del pacient i supervisar les adaptacions de la llar en cas que sigui necessari.