El brot del geriàtric de Lladó acumula cinc morts més i el total s'eleva a onze

El brot de coronavirus detectat l'11 de gener a la residència Bona Vista de Lladó -que ha afectat la totalitat de 38 usuaris- ja ha causat cinc morts més des de la setmana passada i el total s'eleva a onze. Segons va confirmar Salut, tres persones es troben en ingrés hospitalari. Pel que fa als treballadors, n'hi ha 15 de contagiats d'una plantilla de 24 professionals. Un d'ells ja s'ha reincorporat a la residència i s'han fet testos ELISA a quatre més per saber el seu estat immunològic abans que tornin al seu lloc de treball.

El divendres passat també es van fer testos ELISA per determinar l'estat immunològic dels residents i actualment hi ha 20 usuaris ja recuperats. Durant aquesta setmana es preveu seguir avançant en el desaïllament i actualment hi ha quatre usuaris positius que es troben en procés de superar la malaltia.

Com a bona notícia, ahir l'equip de vacunació s'hi va desplaçar per administrar la segona dosi de la vacuna contra la covid-19 als residents ja recuperats.

Brot de Lloret, controlat

D'altra banda, el brot detectat la setmana passada a l'hospital sociosanitari i la residència asil Nicolàs Font de Lloret de Mar continua afectant els mateixos nou usuaris -d'un total de setanta- que els informats en la darrera actualització.

El brot es va detectar el diumenge 24 de gener quan un dels usuaris de la tercera planta del sociosanitari va presentar símptomes compatibles amb el coronavirus i un professional va donar positiu. L´endemà es van fer proves als quinze pacients de la planta i nou d'ells van donar positiu.

D'altra banda, fonts de la Corporació de Salut Maresme i la Selva van afirmar a aquest diari que la situació a l'hospital de Blanes és estable i encara es manté tota l´activitat quirúrgica.