El conductor de l'accident mortal de Castelló surt en llibertat amb càrrecs

Les comarques gironines han registrat dues víctimes mortals d'accidents de trànsit durant el gener. Es tracta de la meitat dels morts que s'han hagut de lamentar a Catalunya durant el primer mes de l'any 2021. Durant l'any passat, a la província de Girona només es va produir una mort el primer mes de l'any a causa d'un accident de trànsit. Per tant, enguany s'ha duplicat aquesta xifra.Els dos sinistres viaris mortals han acabat amb la vida d'un ciclista i la de la copilot d'un cotxe.

El primer del decessos va tenir lloc en un accident de trànsit molt matiner. Va produir-se el dia 2 de gener a la Nacional II al seu pas per Vidreres. Dos turismes van col·lidir frontalment i, com a conseqüència de la topada, la passatgera davantera d'un dels vehicles va resultar ferida greu i va ser evacuada a l'hospital Josep Trueta, on va morir en les hores posteriors als fets. La finada era una dona de 55 anys i veïna de Barcelona. En l'accident també hi va haver quatre persones més que van resultar ferides de poca gravetat.

Ciclista mort

L'altre sinistre viari amb una víctima mortal es va produir aquest dissabte passat, a dos dies de tancar el mes de gener. La víctima va ser un ciclista, que pertany als anomenats col·lectius vulnerables. Aquest accident ha tingut molt ressò mediàtic, no només perquè el ciclista va morir després que un conductor l'envestís mortalment amb una furgoneta quan anava per la C-620 a l'altura de Castelló d'Empúries, sinó també perquè el finat era molt conegut a la comarca i a tota la província. El ciclista, de 37 anys, era Sergi Murga, veí de Figueres. Era un conegut exfutbolista de diferents equips i l'entrenador actualment del juvenil del Peralada.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit van detenir aquest mateix dissabte el conductor que va envestir l'esportista quan circulava per la C-260 en direcció cap a Roses. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Vilademuls i de nacionalitat espanyola. El van acusar de ser el presumpte autor d'un homicidi per imprudència greu. Va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues, però els agents van considerar que l'havia envestit en un tram recte, sense problemes de visibilitat.

Lliure i presentar-se al jutjat

Aquest diumenge, l'arrestat ha passat a disposició de la jutgessa de guàrdia de Figueres i ahir es va conèixer la seva resolució. El conductor ha quedat en llibertat amb càrrecs. La magistrada, a més, ha acordat mesures cautelars per a l'arrestat per l'atropellament mortal del ciclista, com són compareixences periòdiques al jutjat, i també li ha retirat el permís de conduir mentre es tramita la causa. El procediment judicial està obert per un delicte d'homicidi imprudent.

L'efecte pandèmia a inicis d'any

El Servei Català de Trànsit ahir va fer públic el balanç de la sinistralitat del mes de gener i a tot Catalunya han mort quatre persones en quatre accidents mortals a les carreteres catalanes. Durant el mateix període de l'any passat, van perdre la vida 10 persones.

Pel que fa a la xifra d'accidents mortals, també hi ha hagut un descens respecte al 2020, quan n'hi va haver vuit. Segons Trànsit, aquesta reducció de la sinistralitat s'ha de situar en un context de disminució de la mobilitat a causa de les restriccions establertes per frenar la transmissió del coronavirus.

Dos motoristes

De les quatre víctimes mortals, dues eren motoristes, una era ciclista i una, passatgera davantera d'un turisme. En el mateix mes de l'any passat van perdre la vida vuit ocupants de vehicles lleugers, un ciclista i un vianant. Pel que fa a les víctimes mortals per demarcacions, a Barcelona s'han produït dos dels accidents mortals i els altres dos han tingut lloc a Girona. Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, tres de les quatre han tingut lloc en cap de setmana o vigília de festiu.