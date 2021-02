Figueres obre 61 expedients per rètols sense llicència durant el 2021

L'Ajuntament de Figueres ha obert 61 expedients a establiments per tenir rètols sense llicència durant el 2020. Es tracta d'una xifra que multiplica per cinc la del 2019, quan se'n van obrir 13. De moment, se n'han legalitzat 22, 22 més estan en tràmits i 17 encara no s'han resolt perquè els titulars de l'activitat no han corregit els defectes ni han legalitzat la instal·lació, tot i el requeriment. En la majoria de casos, es tracta de cartells que s'han instal·lat en negocis sense sol—·icitar el permís i que no compleixen ni la mida ni el disseny establert. L'objectiu, asseguren des del consistori, és aconseguir que els que no s'ajusten a normativa modifiquin els rètols i així fer-los més harmònics i integrats.