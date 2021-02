Projecten un petit celler i un trull a cala Jóncols per elaborar l'oli i el vi de l'hotel

El grup Cala Jóncols situat a la cala que els dona nom dins el Parc Natural del Cap de Creus, a Roses, construirà un celler ecològic per elaborar el seu propi vi i un molí per elaborar oli. S'esperen posar en funcionament el 2022. A més, treballen en diferents actuacions sostenibles per ser els primers de les comarques gironines a ser Residu Zero.

L'hotel i la resta d'instal·lacions del complex estan situades a Roses, a cala Jóncols. La família que el gestiona va conrear una petita vinya d'una hectàrea fa uns anys.

Ara projecte construir un celler ajustat a les dimensions de la vinya per elaborar el seu propi vi. Es faria seguint la metodologia ecològica i de la mà de la biodinàmica, han informat.

També es vol construir el molí que serviria per elaborar oli de es olives de les seves pròpies oliveres.

Ambdues construccions haurien d'estar integrades a l'entorn i es posarien en servei el 2022.

El grup ha informat que treballen en la gestió de residus per reduir-los al mínim. «Reduir els residus al sector hoteler s'ha convertit en quelcom imprescindible si es vol ser una empresa responsable», afirmen des de l'empresa que gestiona Cala Jóncols.

El grup té previst treballar per a la autosuficiència energètica amb la instal·lació de plaques solars per produir electricitat per al seu propi consum i l'habilització de punts de recàrrega per als vehicles elèctrics. Pel que fa a la gestió de residus, hi ha, per exemple, una compostadora que permet tractar in situ els residus que es generen al restaurant, tant d'origen animal, com vegetal, i transformar-los en adob de gran qualitat per a la vinya, l'hort i el jardí. Segons explica el responsable de l'empresa que comercialitza la composatdora a ESpanya, Bernd Fernka, es tracta d'un procés natural que té un consum elèctric molt baix, menor al d'un microones. La processadora fabricada per una companyia sueca té capacitat per a absorvir 26 tones de residus orgànics l'any i evita les males olors gràcies al seu sistema de pressió inversa. Mesures en l'estalvi d'aigua amb un pou i la purificació amb osmosi; la reducció d'envasos de plàstic i cartró, o l'eliminació de productes químics són altres d eles mesures.

Des de 1955

El grup Cala Jóncols disposa d'un hotel amb 30 habitacions i va obrir les portes el 1955 al costat d'un antic refugi de perscadors que encara es conserva a la zona.