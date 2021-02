Figueres obre 61 expedients per rètols sense llicència a la ciutat

L'Ajuntament de Figueres ha obert 61 expedients per rètols sense llicència. La xifra multiplica per cinc els expedients durant el 2020 respecte al 2019. Se n'han legalitzat 22, 22 estan en tràmit i 17 encara no s'han resolt (els titulars de l'activitat no corregeixen els defectes ni legalitzen la instal·lació tot i haver estat requerits). És una de les mesures per embellir la ciutat. També es treballa per embellir les façanes i que s'arrangin les que estan en mal estat. Al ple celebrat dimarts van votar en contra de renovar la normativa tal com demanava Junts.

Els expedients es refereixen a diferents rètols d'establiments que no han demanat permís per a la seva instal·lació i que no compleixen amb la mida i el disseny que s'estipula. El vicealcalde, Pere Casellas, va detallar que per exemple eren negocis amb una inversió mínima en la cartelleria «on s'han dedicat a posar enganxines o plafons laterals als negocis».

L'objectiu és que els establiments que no compleixen modifiquin la cartellera per fer-la més harmònica i integrada a la ciutat. També s'han millorat altres elements com els tòtems repartits per la ciutat per tenir un disseny unitari. Se'n faran per als aparcaments. Les actuacions i l'actual normativa consideren que és suficient i per això es va votar en contra de la moció que va defensar el regidor de Junts, Jordi Masquef, sol·licitant redactar una nova normativa per millorar la qualitat de l'espai urbà.

Complir la normativa

Casellas va posar de manifest que la problemàtica no és la ?normativa, que és de 1991, sinó que no es compleix. «Fa dotze anys que potser no s'ha donat prou importància a l'espai públic», admetia.

Una actuació que consideren important són les façanes. El govern ha obert una convocatòria de subvencions de 300.000 euros per a la rehabilitació de façanes i obrirà els expedients, actuarà subsidiàriament i sancionarà si estan en mal estat. El regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, va informar que s'han presentat 38 sol·licituds per arranjar les façanes i 13 de barreres arquitectòniques.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va defensar la importància d'unificar els elements de l'espai urbà.