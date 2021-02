60 identificats al prostíbul de Capmany durant el dispositiu contra l'explotació sexual i incompliments Covid

El dispositiu conjunt de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra contra l'explotació sexual que es va fer dissabte en un hotel que funciona de prostíbul a Capmany s'ha saldat amb 60 identificats.

A més, els agents han denunciat 19 francesos per creuar la frontera i saltar-se el confinament que està establert arran de les restriccions per la Covid. Per altra banda, la policia va localitzar armes blanques i estupefaents entre els clients. També van prendre declaració voluntària a 21 dones per tal de detectar possibles casos d'explotació i en un primer moment, no s'ha pogut acreditar-la.

En aquests moments no està permesa l'obertura dels prostíbuls i la policia va tenir coneixement que en aquest local de Capmany, situat a peu de la Nacional II s'hi podria estar fent l'activitat i per tant, a més s'incomplien les restriccions Covid.

El dispositiu es va fer dissabte a la nit i s'emmarca dins de la lluita contra el Tràfic d'Éssers humans amb fins d'explotació sexual, per a la localització i protecció de possibles víctimes, així com en la supervisió del possible incompliment de les actuals restriccions, en relació amb la pandèmia.

Els cossos policials van tenir coneixement que en un establiment hoteler de la comarca s'estaria exercint la prostitució, així com s'estarien incomplint les restriccions de la pandèmia. El local estava obert i de forma discreta, la policia va fer diverses vigilàncies.

Finalment, van decidir dur a terme una inspecció i així posar al descobert qualsevol tipus d'activitat irregular o d'explotació sexual.



Col·laboració policial

El dispositiu policial es va desenvolupar la nit del dia 30 de gener i va comptar amb la presència de diverses unitats de cada cos policial, bàsicament policies amb competències amb estrangeria i policia administrativa. Concretament, van actuar efectius de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres i la Unitat d'Estrangeria i Documentació de la Jonquera de la Policia Nacional, així com la Unitat de Policia Administrativa dels Mossos (URPA) i agents de la comissaria dels Mossos de la Jonquera. En l'operatiu va comptar amb el suport d'unitats especialitzades en ordre públic d'ambdós cossos (UIP i ARRO), per donar seguretat a l'operatiu, tenint en compte el volum de persones que pogués trobar-se en el local.

De fet, els policies en arribar a l'hotel que funcionava de prostíbul s'hi van trobar un agent de seguretat a la porta i van procedir a l'entrada i escorcoll del local.

En un primer moment, es van trobar un grup de clients que estaven menjant al restaurant i dues noies. Posteriorment, van anar pujant a tots els pisos i van perimetrar el local i cada planta per tal que tothom pogués ser identificat.

Finament, van poder identificar 60 persones, 21 dones que exercien la prostitució al local, tal com elles mateixes van manifestar als policies i que segons elles, no estarien treballant sota coacció.

Per altra banda, també van localitzar 39 clients, d'aquestes hi havia 19 ciutadans francesos que no podien estar tampoc en territori català.

A aquests últims se'ls va identificar i se'ls van aixecar actes per incomplir la normativa Covid, ja que havien creat a frontera vulnerant així les restriccions de mobilitat establertes.

Una navalla d'un pam

A alguns dels clients, els policies van també denunciar-los per la Llei de Protecció Ciutadana per diversos motius, com ara tinença de substàncies estupefaents o d'armes blanques. Un d'ells per exemple, portava una navalla de 20 centímetres de fulla.

El local també va acabar denunciat per diverses irregularitats detectades per la Policia Administraiva dels Mossos. Per exemple, van aixecar una acta perquè una persona no estava registrada a l'hotel, és a dir, es vulnerava el Registre dels Viatgers. Una denúncia que s'ha remès a l'associació jurídica del cos policial.

També 19 actes per gent que estava menjant a l'hotel però havia anat el local per fer aquesta pràctica, mesura no permesa per la situació de Covid. El local també ha acabat amb denúncies per vulenrar temes d'higiene. Per exemple, les paperes no tenien pedal quan en canvi estan obligats a tenir-lo per la situació de pandèmia i tampoc funcionaven els sistemes de dispensació de l'hidrogel de la cuina. Totes aquesta actes es trameten al departament de Salut, segons fonts el cos policial.



Denúncia prèvia

Aquest local no és el primer cop que viu una intervenció d'aquestes característiques però ara en temps de pandèmia tampoc podria estar obert com a club. A banda, segons fonts policials, no té llicència per això sinó com a un hotel que lloga les habitacions per hores. Això és el que hauria motivat una denúncia prèvia dels Mossos d'Esquadra, que ara amb aquesta nova actuació s'estaria complimentant.

Actualment el local es manté obert, apunten fonts policials, almenys funcionant com a hotel amb habitacions per hores.

