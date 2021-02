Roses emet per TV l'activitat esportiva per a la gent gran

L'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Roses ha iniciat una nova proposta destinada als participants de les activitats esportives per a la gent gran, que passaran a realitzar-se de manera televisada. Es vol facilitar així a un públic que no té gaire domini de les noves tecnologies, una opció fàcil i segura per mantenir-se actius.

Les activitats són conduïdes per les mateixes monitores encarregades de les sessions presencials i la gravació corre a compte de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, que també participa en el projecte.

Cada setmana es gravaran dues classes de 30 minuts que es retransmetran els dilluns, dimarts, dimecres i dijous a les sis de la tarda des del 25 de gener.

Amb l'acció es dona continuïtat a les activitats esportives destinades a les persones majors de 65 anys del municipi, una proposta que cada any té un bon nombre de participants.