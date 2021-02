Tancaran l'accés a la bassa dels Terrissers de Figueres pels abocaments

Figueres pateix abocaments incontrolats de deixalles i restes de marihuana a l'entorn de la bassa dels Terrissers, un espai que es projecta convertir en parc natural. Per resoldre la problemàtica s'ha acordat tancar l'accés rodat als terrenys del voltant. En l'actuació hi havien de participar presos del centre del Puig de les Basses però la pandèmia ho ha endarrerit. Paral·lelament el govern continua treballant per impulsar un projecte per millorar i donar a conèixer l'espai.

L'espai situat a tocar la carretera de Llers i la presó pateix des de fa anys abocaments incontrolats. Actulament se situen a l'entorn dels terrenys de la bassa dels Terrissers, que també va haver de ser sotmesa a una neteja quan es va comprar. A la zona s'hi aboquen tota mena de deixalles, des de restes de marihuana a roba i objectes diversos.

Des de Junts, la regidora Núria Galimany va posar sobre la taula al darrer ple municipal que aquest entorn està brut i ple de deixalles. Va recordar que el 2018 el govern va anunciar la compra i el projecte de millora d'aquest entorn.

Galimany va demanar que «us arromangueu entre tots per dignificar aquest parc natural de gran riquesa» perquè és un dels indrets on, sobretot ara que es pateixen restriccions, podrien gaudir els figuerencs.

Des del govern municipal es va admetre que continua patint abocaments que es netegen periòdicament però que cal una solució definitiva.

Actuació amb els presos

La regidora de Sostenibilitat, Esther Marcos, va explicar que els terrenys on actualment hi ha abocaments incontrolats són els de l'entorn que no són propietat municipal, sinó del Ministeri de Justícia. «Haviem de fer una acció conjuntament amb els presos que poden sortir per fer neteja i posar una tanca perquè només s'hi pogués accedir a peu», va explicar, però amb les actuals restriccions no s'ha pogut.

Des de l'Ajuntament s'ha parlat amb responsables del terreny, Justícia i també Adif per instal·lar «en breu» una tanca que im?pedeixi l'accés rodat a aquesta zona.

La regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla, va avançar en aquest sentit que s'hi va fer la darrera visita la setmana passada. A més, va informar que s'ha posat en marxa el projecte engegat per l'anterior govern i s'ha encarregat un estudi geotècnic, a banda de començar a treballar per posar tòtems informatius sobre la flora i fauna de la zona. Va assegurar que el govern treballa per posar en valor aquest espai.

Núria Galimany va demanar que no es limitin a l'estudi geotècnic, sinó que s'impulsi el projecte que es plantejava fa dos anys.

Els terrenys se situen al sector oest de Figueres. Són un dels entorns naturals de la ciutat. Les basses dels Terrissers són una zona humida connectada per diversos camins de terra. L'accés és fàcil tan a peu com en vehicle i la seva situació una mica allunyada de l'entorn urbà el converteix en un dels punts d'abocaments. Figueres espera actuar en altres indrets amb problemàtiques similars.