El brot dels Arcs de Figueres suma tres contagis més i un nou mort

El brot de la residència dels Arcs de Figueres suma tres nous contagis, arribant als 43 usuaris afectats i 18 treballadors. A més, també s'ha produït una nova mort en les últimes hores que se sumen a les dues que ja s'havien registrat. A més, sis de les persones amb coronavirus estan ingressades a l'hospital. Aquest dimarts es van fer proves PCR als 17 usuaris que quedaven negatius i això ha fet aflorar els tres nous casos. Els 14 restants que han tornat a donar positiu estan desaïllats a la zona verda de la residència. Pel que fa als treballadors, 2 dels 18 casos confirmats ja s'han recuperat. Aquest divendres a la tarda un equip de vacunació administrarà la segona dosi als usuaris negatius o que ja hagin superat la malaltia.

El primer cas es va detectar el 7 de gener a un treballador i per això es va activat el protocol de contenció i control de la malaltia. En aquell moment es va sectoritzar la residència. L'endemà va sortir un nou treballador positiu i per això es va fer un cribratge al centre per detectar tots els casos positius i poder-los aïllar. En aquest primer cribratge es va detectar quatre usuaris infectats a la primera planta.

Poc a poc, però, van anar aflorant nous casos entre residents a les dues altres plantes del centre i dos treballadors més que eren asimptomàtics. A partir d'aquí el brot va anar en augment deixant 43 contagiats dels 67 usuaris que hi ha al centre i 18 treballadors d'una plantilla de 64.

Des del Departament de Salut i l'Agència de Salut Pública s'està treballant estretament amb la direcció del centre per fer un seguiment de la situació i de totes les mesures de control. La situació clínica dels residents està essent vigilada i seguida diàriament pels professionals sanitaris del mateix centre i des de l'Equip d'Atenció Primària de Figueres es fa un seguiment del brot.