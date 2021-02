La Guàrdia Civil localitza quatre pous sense mesures de seguretat a Camallera

La Guàrdia Civil ha detectat quatre pous perillosos sense cap mesures de seguretat en una zona rural de Camallera. Des de principis de l'any 2019, el Seprona està realitzant aquest tipus d'inspeccions per evitar que es produeixin accidents.

En aquest cas, l'actuació es va fer diumenge passat després de detectar els quatre pous que no reunien les condicions mínimes de seguretat i que eren susceptibles que qualsevol persona o animal pogués caure-hi a dins.

Davant dels fets, els agents del Seprona de la Guàrdia Civil van clausurar els quatre pous i van senyalitzar-los per evitar accidents.

Posteriorment, els agents van aixecar actes sobre el seu descobriment i les condicions irregulars dels pous, que van ser remeses a les autoritats amb competència en aquesta matèria.



90 pous en dos anys

Des de principis de l'any 2019, el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil ha detectat a la comarca de l'Alt Empordà 90 pous que no complien les mesures de seguretat necessàries per evitar accidents.

Va ser aquell any quan es va començar a detectar la problemàtica de l'existència de pous de captació d'aigües subterrànies que podien suposar un perill per a les persones i animals. Per aquest motiu, la Guàrdia Civil va posar en marxa un seguit d'actuacions encaminades a la seva localització per minimitzar riscos. Com a resultat d'aquestes operacions, els agents han detectat 90 pous que no complien les mesures de seguretat.

De totes les cavitats irregulars, els agents han instruït les actes corresponents i han comunicat les infraccions descobertes a les autoritats competents perquè se solucionin les irregularitats. A dins d'alguns dels pous, fins i tot, els agents del Seprona hi han observat restes òssies d'animals. Totes les cavitats han acabat balisades i senyalitzades.