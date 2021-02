Pugen a 12 els morts i a 56 els contagiats pel brot de coronavirus a la residència de Lladó

El brot de coronavirus a la residència Bona Vista de Lladó registra un nou mort i tres contagis. En total, hi ha hagut 12 decessos i 56 infeccions. Del total de contagis, 38 són residents del centre. D'aquests, 12 han mort, 22 ja s'han recuperat, un està ingressat a l'hospital i hi ha tres persones més al centre que es troben en procés de superar la malaltia. A aquests tres usuaris, se'ls faran testos serològics en els propers dies per determinar el seu estat i avançar en el desaïllament. De fet, aquest procés va començar dilluns, un cop obtinguts els resultats de les proves que es van fer el 29 de gener.

Pel que fa als treballadors, el brot n'ha afectat un total de 18 d'una plantilla de 24. D'aquests, sis ja s'han reincorporat.

La residència va detectar el primer contagi el dia 11 de gener en un treballador. Immediatament, es van activar tots els protocols per a la contenció dels contagis i la sectorització de la residència. En el cribratge realitzat l'endemà a tot el centre es van detectar inicialment 21 residents positius. Progressivament, van aflorar nous casos entre residents i treballadors que es van acabar positivitzant.

