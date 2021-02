Capella lamenta la "pulsió permanent" de l'Estat per "voler empresonar rapers i defensar el rei emèrit"

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha lamentat aquest dissabte la "pulsió permanent amb els valors de la llibertat". Capella critica que es vulgui empresonar rapers –com en el cas de Pablo Hasél- i, en canvi, defensi el rei emèrit que està sent investigat per corrupció a Suïssa. "A les lletres de les cançons hi ha una lluita per una igualtat efectiva i l'assenyalament d'una monarquia corrupta. No ho diuen perquè sí, sinó que és demostrable", remarca Capella. La consellera també ha carregat contra l'extrema dreta que, assegura, són "hereus d'aquells que es van aixecar contra un règim democràtic com la segona república". Capella adverteix que Vox es presenta "amb pell de xai i com un partit democràtic, sense defensar-ne els valors".