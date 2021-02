Set detinguts a Figueres en un assalt violent a una nau en la que s'hi cultivava marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut set persones en un assalt violent que s'ha produït aquest dissabte en una nau de Figueres. Els fets han passat pels volts de les sis del matí al carrer de la Bruguera de la capital de l'Alt Empordà. Tres dels arrestats són els assaltants que pretenien emportar-se la droga, mentre que els altres quatre –les víctimes- estaven a dins custodiant-la. Segons ha pogut saber l'ACN, uns treballadors d'una empresa propera han estat els qui han avisat a la Guàrdia Urbana de Figueres al veure que uns encaputxats rondaven al costat de la nau. De seguida s'ha posat en alerta als Mossos que han enviat diverses patrulles a la zona.

Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han comprovat que se s'escoltava fressa provinent de dins de l'immoble i han assegurat el perímetre. De cop, els agents han vist com un home -una de les víctimes- sortia corrent de la nau però l'han pogut capturar. Després, els agents han entrat i han pogut arrestar els tres assaltants, tots ells de països de l'est.

En la inspecció posterior, els Mossos s'han trobat la resta de víctimes de l'assalt –dues dones i un home-. Tots ells estaven emmanillats amb brides i immobilitzats al terra. A més també han trobat la plantació de marihuana i diversos vehicles.

Els Mossos s'han acabat emportant a comissaria tots set. Les quatre víctimes de l'assalt hauran de respondre per un delicte contra la salut pública, mentre que els altres tres per un de robatori amb violència. La policia ha acabat custodiant la nau i ara s'està fent un recompte de la quantitat de marihuana que hi havia a la nau.