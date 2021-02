Un acusat confessa una agressió sexual i retreu a la magistrada que el condemni

La secció quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un home que va confessar haver violat i segrestat una dona a unes hortes de Figueres l'agost de 2019 i que s'enfronta a vuit anys de presó. En l'últim torn de paraula, l'acusat va dirigir-se a la presidenta del tribunal i li va retreure que l'acusés «sense proves». La magistrada li havia preguntat, com és costum, si volia exercir el seu dret a l'última paraula, cosa que l'acusat va voler aprofitar. «Estic d'acord amb el que ha dit la meva advocada», va començar, però seguidament va apel·lar a la presidenta del tribunal, per preguntar-li si «li sembla bé condemnar algú sense proves, ja que els informes del metge forense no han demostrat cap agressió», va manifestar.

Poca estona abans de fer aquesta consideració, l'acusat havia admès tots els fets que la Fiscalia relata al seu escrit d'acusació, pels quals li demanaven inicialment 17 anys de presó. Aquesta petició, però, va canviar perquè el processat va confessar-ho tot durant el judici, i també va manifestar que patia una drogoaddicció severa des de feia temps. Per això, la Fiscalia li va rebaixar nou anys la petició de pena, i va quedar a vuit la seva sol·licitud final, a la qual la seva defensa es va adherir.

El dia dels fets, el 8 d'agost de 2019, l'acusat i la víctima havien anat a diverses discoteques, i ja entrada la matinada, van traslladar-se a un hort dels Hostalets, a Figueres, del qual l'acusat n'és propietari, per tal de consumir drogues. Quan la víctima va indicar que marxaria, ell li va retreure que el deixés d'aquella manera, i per tal de «menystenir la seva integritat física i provocar-li temor», va donar-li un fort cop a la cara i la va agredir. Llavors, per evitar que la víctima fugís i demanés ajuda, va lligar-la de mans i cintura al somier d'un llit sense matalàs amb cinta i va marxar de la finca. Uns deu minuts després la víctima va aconseguir alliberar-se, i va sortir a demanar ajuda a un veí d'una finca propera.

Arran de l'agressió, va patir diverses ferides i contusions per tot el cos. Els Mossos que van acudir a la trucada del veí van corroborar durant la vista la versió de la víctima, i van indicar que la víctima els havia explicat que l'acusat l'havia amenaçat amb una pistola, un fet que no s'ha pogut acreditar.

En tot cas, la Fiscalia va decidir aplicar dos atenuants, un de confessió i l'altre de drogoaddicció, perquè va explicar que el dia dels fets havien pres moltes drogues, i que ell prenia cocaïna des dels dotze anys. L'acusat té antecedents penals i, més enllà de la pena de presó rebaixada, la Fiscalia li demana una multa de 720 euros per les lesions provocades a la víctima. El cas ha quedat vist per a sentència.