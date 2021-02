Constitueixen una plataforma per aturar els parcs eòlics a l'Albera

La Plataforma ALLIMO i el Manifest Salvem l'Albera-Aturem el «Parc» eòlic és el nou moviment social a l'Alt Empordà per aturar els tràmits i evitar parcs eòlics a la zona de l'Albera per preservar aquest patrimoni natural i cultural. Dissabte es van presentar a Capmany, on l'Ajuntament ha presentat al·legacions a un projecte que afecta el seu terme municipal.

La Ponència d'Energies Renovables ja ha donat llum verda al projecte Galatea, que preveu instal·lar 10 aerogeneradors a les zones de Canadal, els boscos del Mas Forcada, els Erms, Santa Llúcia i el camp d'en Godila. Però estan en tràmits altres propostes tant eòliques com fotovoltaiques. L'impulsa ENEl Greenpower España, S.L.

Allau de projectes

«Davant l'allau de projectes» a l'Albera i arreu de la comarca amb «més de 30 aerogeneradors de 200 metres d'altura presentats fins ara», exposen al manifest presentat dissabte, i de la «possible i probable reactivació dels projectes aturats fa uns deu anys, que podrien suposar la implantació de 100 aerogeneradors més», aquests veïns s'han agrupat per «l'atac frontal al nostre patrimoni».

Rebutgen els projectes del parc Galatea, i els de Cronos (4), Terrades (5), Querols (5) i Bosquerós (7), que afecten els municipis de la Jonquera, Cantallops, Agulla i Biure.

Malmetre l'entorn

Intentaran lluitar contra els projectes que podrien malmetre aquest entorn natural. Posen de manifest que estan a favor de la implantació de les energies alternatives però que aquests projectes són incompatibles amb els espais naturals on es volen situar.

Defensen la preservació del patrimoni geològic, natural i cultural d'aquesta part de l'Albera en les poblacions de la Jonquera, Cantallops, Capmany, Sant Climent Sescebes, Espolla i Masarac. Comprèn la zona intermèdia entre el massís de l'Albera i la plana empordanesa. Consideren que és un paisatge natural molt fràgil degut als sòls poc profundets que de seguida deixen entreveure la roca silícia i que havia rebut també el nom dels Aspres d'Empordà.

Consideren que les afectacions provocades a l'economia local i comarcal serien «catastròfiques» per «l'ecoturisme, les rutes megalítiques i naturals, el turisme rural, l'hostaleria, l'enoturisme, els cellers i tot el sector agroalimentari, el desenvolupament rural i els preus de finques i habitatges». Afegeixen que limitaria molt les possibilitats de projectes futurs lligats al turisme, motor econòmic.

Aturada d'avantprojectes

Demanen l'aturada urgent de tots els avantprojectes que s'estan tramitant a l'Albera per part de la Ponència d'Energies Renovables. Aquesta ja ha acordat la viabilitat de l'emplaçament del Parc Eòlic Gatalatea. La nova plataforma també demana la moratòria de totes les instal·lacions industrials de generació d'electricitat mitjançant fonts d'energies renovables a la comarca fins a l'aprovació d'un Pla Comarcal de l'energia.