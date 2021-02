L'hostaleria de l'Alt Empordà engega una campanya per reclamar indemnitzacions i denunciar la "mala gestió" del Govern

L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà ha endegat una campanya a les xarxes socials per reclamar indemnitzacions pels tancaments i restriccions i denunciar la situació que viu el sector a causa de la "mala gestió" de les administracions. El sector hoteler i de restauració de la comarca ha registrat durant el darrer trimestre de l'any una caiguda d'entre el 80 i el 90% de la facturació.

Des de l'entitat, que agrupa 200 establiments, celebren algunes de les mesures adoptades però alerten que continuaran al peu del canó i que la "suavització" de les restriccions no és "suficient" per compensar les pèrdues que arrosseguen. "Som un dels sectors més perjudicats per aquesta crisi", afirma la secretària de l'associació, Marta Gardell.

Cartells, piulades o una enquesta als partits polítics que concorren a les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquestes són algunes de les iniciatives que formen part de la campanya que ha endegat l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà. "Ja havíem esgotat les vies formals i des de la junta vam considerar que calia alguna acció més contundent", explica Gardell. L'objectiu: visualitzar el "malestar" del sector turístic –que suposa més del 50% del PIB de la comarca- i la situació que viuen fruit de la "mala gestió" que ha fet el Govern en aquesta pandèmia.

Gardell, que a més és la directora de l'hotel restaurant Bon Retorn de Figueres, admet que la "suavització" de les restriccions ha obert una porta però diu que no és "suficient". "Necessitem que pugui venir gent de fora i que ens deixin obrir pels sopars". I reclamen indemnitzacions no només pel temps que han hagut de tancar sinó per tot el temps que durin les restriccions.

A més, a l'enquesta que s'ha fet arribar a les diferents formacions i candidats de la comarca, demanen que se'ls rebaixi "l'IVA turístic, com s'ha fet en altres països" i que hi hagi bonificacions a les quotes de la seguretat social".

També celebren les mesures adoptades com la pròrroga dels ERTO i les mesures anunciades però reivindica que s'estenguin accions com la supressió de taxes als municipis i que es negociï amb Costes i Ports "exoneracions" en l'ocupació de la via pública en domini marítimo-terrestre. "Creiem que les mesures són fruit de les reivindicacions i les seguirem exigint", assegura el gerent de l'associació, Carles Tubert.



Caiguda de la facturació

L'entitat agrupa 200 establiments dedicats a l'allotjament i la restauració de la comarca, que generen uns 5.000 llocs de feina. Calculen que el darrer trimestre de l'any la facturació dels hotels a l'Alt Empordà va caure entre un 80 i un 90% i la dels restaurants, un 80%. També que hi ha 52 dels 68 municipis que conformen l'Alt Empordà amb "tota l'oferta hotelera tancada" i que el servei per emportar és deficitari o merament testimonial.

És el cas del Bon Retorn. En aquest establiment tenen set dels 22 treballadors en ERTO i, tot i que el nombre de clients, fluctua, no arriba ni de lluny a les xifres que tenien. "Nosaltres hem continuar oberts –excepte quan van decretar que els hotels tanquessin- però tenim molts pocs clients. Amb el tancament comarcal no poden venir-ne de Barcelona o del sud de França, que és gran part de la nostra clientela", explica.

Gardell diu que l'any 2020 van experimentar una caiguda de la facturació del 75% i que durant el gener del 2021 ja han registrat un 20% menys que l'any passat. "És insostenible i molt preocupant", remarca.