Les acadèmies privades de Figueres reivindiquen el seu dret a obrir

Els representants del grup d'Acadèmies d'Idiomes Unides de Figueres signen conjuntament un comunicat on reclamen la seva reobertura, ja que estan sotmeses a un tancament d'acord als criteris del govern de la Generalitat, que consideren "ni lògics ni coherents".

Creuen que pateixen un greuge comparatiu, que "ha estat immens", perquè sí que es permet l'obertura d'escoles d'idiomes, música i dansa autoritzades pel departament d'Educació.

Asseguren que són centres segurs i denuncien les inversions "importants" que han hagut de fer per sotmetre's als protocols. El grup apunta que des de l'inici de la pandèmia, el volum d'alumnat dels seus centres s'ha vist reduït, en la majoria dels casos, un 35% i en molts altres fins i tot un 40% o més. I, per més que treballen "moltíssim" per donar un servei telemàtic, recorden que "sempre és molt millor poder interactuar amb els alumnes de manera presencial". Un aspecte, reclamen, bàsic a nivell pedagògic, però també a nivell emocional i psicològic per alumnes i professors. Reivindiquen que la seva feina és necessària per poder preparar l'alumnat per exàmens oficials, en molts casos obligatoris.

És per aquest motiu que reclamen que se'ls deixi de considerar "extraescolars" i se'ls reconegui oficialment com a essencials. "Simplement estem demanant que sigui igualitari per a tothom", denuncien.

Les acadèmies privades de Figueres que han signat el manifest són: Anglès a la Carta, Aula Teatre, Art&Dance, English Empordà, English World Academy, Cendrassos English School, Dance Me, Idioms Marignane i O'clock English Classes.