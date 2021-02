L'Escala editarà un llibre amb la història de la tonyina Trini

El Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala immortalitzarà amb un llibre la història de la tonyina Trini, que des de l'any 2015 visita el port de l'Escala pels volts de les festes de Nadal.

Es tracta de l'edició i impressió d'un llibre il·lustrat sobre la història real d'un fet excepcional: com des de l'any 2015 cada any, durant uns dies, la mateixa tonyina torna al port de l'Escala.

El primer any va arribar ferida i va ser alimentada pels pescadors i pels centenars de persones que va atraure aquest fet. A partir de llavors, ha tornat cada any (excepte un), sempre pels volts de Nadal.

Donat el fet que aquesta notícia ha transcendit l'àmbit local i ha aparegut en diferents mitjans de comunicació de Catalunya i fins i tot a l'estranger, des del Museu de l'Anxova i de la Sal s'ha decidit treballar aquest fet des de diferents vessants, amb l'objectiu d'acostar la història i el coneixement del medi marí al públic escolar i en general que visita el Museu, seguint la línia d'altres contes que s'han editat des de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.

La publicació inclourà un conte creat per Lourdes Boix on s'explicarà la història de la tonyina Trini, com va ser batejada pels pescadors en honor a la secretària de la Confraria de Pescadors. Aquest conte anirà acompanyat per il·lustracions en color expressament creades per l'artista Lluís Roura i que han de servir també per acostar l'art als més petits. Tant el conte com les il·lustracions volen transmetre un missatge de solidaritat i de respecte al medi ambient.

Història real documentada

El llibre també tindrà una part dedicada a la història real, documentada amb entrevistes a pescadors escalencs, des de l'arribada de la Trini fins a l'actualitat, acompanyat de fotografies. Per contextualitzar, en la publicació s'explicarà com la pesca de peix blau és, per excel·lència, la pesca tradicional de l'Escala.

Al final del llibre hi apareixerà una contrasenya de Vimeo per poder accedir a vídeos inèdits de l'arribada i les reiterades estades de la tonyina Trini al port de l'Escala. Es preveu que aquest llibre sigui presentat a l'Escala durant el mes de juliol, una presentació que anirà acompanyada per una exposició temporal amb les il·lustracions originals creades per l'artista Lluís Roura.