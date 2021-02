Els Mossos localitzen 68 quilos de cabdells de marihuana en la nau de l'assalt violent de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han localitzat 68 quilos de cabdells de marihuana en la nau de l'assalt violent de dissabte de Figueres.

En total, l'operatiu s'ha saldat amb vuit detinguts: cinc persones per cultivar marihuana en una nau industrial i les altres tres, per assaltar-los i intentar robar-los la collita.

Els detinguts són dues dones i tres homes, d'entre 32 i 49 anys, de nacionalitat senegalesa, espanyola, francesa i d'Ucraïna, amb domicilis a l'Alt Empordà i a la Garrotxa. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. A més, en la mateixa actuació, els agents van detenir tres homes d'entre 26 i 35 anys, de nacionalitats romanesa i georgiana, domiciliats a Girona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els detinguts, la majoria amb antecedents, van passar el 8 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar l'ingrés a presó per a cinc d'ells, concretament per tres dels autors del robatori violent i dos dels integrants de la plantació de marihuana.

Tot es va desencadenar la matinada del dissabte 6 de febrer els Mossos van rebre l'avís que uns encaputxats haurien accedit dins una gran nau industrial situada al carrer de la Bruguera de Figueres.

Quan diverses patrulles de la comissaria de Figueres van arribar al lloc, van observar-hi moviment, cops que procedien de l'interior de la nau i tres homes vestits de fosc que pretenien fugir corrents.

Els agents els van interceptar i detenir. En l'escorcoll els van localitzar diversos passamuntanyes, guants, rotlles de cinta americana, brides i una defensa elèctrica.

Quatre persones lligades

Un cop disn, els Mossos van localitzar quatre persones lligades per separat i en diverses estances. A la nau, de més de 700 metres quadrats, hi havia distribuïdes caixes de fruita buides tant a l'exterior com a l'interior per dificultar-ne la visió, i encobrir així, cultiu de marihuana en ple rendiment, simulant ser una empresa de comercialització de fruites.

Dins de la nau hi havia diverses estances amb cambres frigorífiques totalment equipades, focus, aires condicionats, tubs, palets amb sacs de terra, fins i tot una arma curta de boles dins un sac de terra, i dos vehicles dels traficants.

Un dels cultius - Mossos

68 quilos de cabdells

Els Mossos van comptabilitzar 945 esqueixos, 248 plantes i prop de 68 quilos de cabdells de marihuana.Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior la droga estaria valorada en més de 162.000 euros.

Per tots aquests motius, aquestes quatre persones van quedar detingudes com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. El frau elèctric de la instal·lació a ple rendiment podria arribar a gairebé els 637.000 euros anuals.

L'endemà 7 de febrer, i gràcies a les investigacions, van detenir un vuitè home, de nacionalitat espanyola i veí de Figueres, directament relacionat amb el cultiu de les plantes de marihuana.