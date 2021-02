Els alcaldes de l'Albera reclamen un pla comarcal d'energia

Els alcaldes i alcaldesses d'Agullana, Biure, Cantallops, Capmany, Espolla, la Jonquera, Rabós i Sant Climent Sescebes, a l'Alt Empordà, s'han adherit al manifest de la IAEDEN-Salvem l'Empordà que reclama la redacció d'un pla comarcal de l'energia, la diversificació de fonts d'energia renovables i la participació ciutadana arran de l'allau de projectes a la comarca. L'entitat els va demanar que es posicionessin en relació a la problemàtica i els alcaldes han fet un pas més enllà fotografiant-se junts a Capmany, que té quatre propostes de projectes eòlics en tràmit. A la imatge, tots ells porten una cartell on es pot llegir «Cap decisió d'esquenes al territori».

Des de la IAEDEN també conviden els alcaldes de la resta de municipis de la comarca a adherir-se al manifest i a pronunciar-se públicament a favor del pla i de la conservació dels diferents paisatges empordanesos, «un actiu importantíssim pel present i futur de l'economia comarcal i alhora un garant per a la biodiversitat». El document, a més, aposta per una microgeneració distribuïda i per la reducció del consum i una planificació de l'aprofitament de les renovables.