Figueres repartirà 200.000 € en vals de compra des del dia 15

Figueres comença a repartir vals de compra per a un centenar d'establiments comercials i de restauració a partir de dilluns. S'hi destinen 200.000 euros que es repartiran en vals de 10 euros, dos per persona. Hi poden optar les persones d'entre 18 i 25 anys, i els majors de 65. La mesura pretén servir per incentivar la compra als negocis que estan patint des de fa temps per les conseqüències de la pandèmia.

Fins ara hi ha un centenar d'establiments als quals es podran bescanviar els vals de compra. Es tracta de diferents tipus de negocis, també bars i restaurants.

Els vals es poden obtenir registrant-se des del web municipal. Fins a dos vals de deu euros cadascú. Es poden bescanviar fins al 14 d'abril. La campanya «Comprem a Figueres» es va obrir per a unes franges d'edat i per a negocis amb menys de 50 treballadors i de la ciutat. Cada establiment tindrà un distintiu a la façana.

La campanya s'emmarca dins el Pla de Reactivació Econòmica de la ciutat elaborat per l'Ajuntament i que s'està implementant des del mes d'abril.

El regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga, va explicar durant la presentació que és una mesura per ajudar el comerç i els negocis locals. És una primera fase que es podria repetir en un futur. No només incentiva els negocis, sinó que esperen ajudar que els figuerencs optin per comprar a la ciutat. L'impacte que es calcula que tindrà és de mig milió d'euros. El Pla de Reactivació engegat per l'Ajuntament de Figueres consta de tres fases.