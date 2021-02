Les obres estructurals del Bulli1846 estan acabades

El xef Ferran Adrià ha anunciat que les obres estructurals del nou Bulli1846 estan acabades. En una piulada a Twitter, Adrià afirma que "el plató exterior ja està a punt per començar" i que segueixen avançant en la museïtzació de l'espai. "Poc a poc.. però cada vegada més a prop", afegeix. Segons han explicat fonts de l'equip, l'exterior està pràcticament enllestit –a falta d'alguns detalls- i ara es començarà a omplir de contingut. De fet, el prestigiós xef ja va assegurar a principis d'aquest any que el 2021 seria l'any de la museïtzació de l'emblemàtic espai de Cala Montjoi. Al vídeo adjunt a la piulada es pot veure l'exterior del complex a vista de dron i una reproducció virtual de com quedarà.

Adrià ja va mostrar el mes de gener el disseny de la maqueta de la part expositiva del centre de divulgació i recerca. També va ensenyar un espai dedicat als objectes que han caracteritzat el Bulli a l'hora de cuinar i presentar els plats. Entre ells, les pinces de les famoses taules de pissarra per emplatar o la forma en què van evolucionar les culleres per als aperitius.

Ara ha fet un pas més i, a vista d'ocell, el vídeo mostra l'estat exterior de les instal·lacions pràcticament enllestides i una recreació superposada de com serà un cop estigui museïtzat i preparat per rebre visites.

Aquest octubre, el cuiner va anunciar la segona convocatòria de treballadors que havien de formar part del Bulli 1846, un procés que es va tancar aquest mateix dimecres 20 de gener. Tots els escollits treballaran durant tres mesos en aquest projecte.



Un laboratori gastronòmic en plena natura

El Bulli 1846 es convertirà en una mena de laboratori gastronòmic. Per això, a banda de la part dedicada als objectes, n'hi haurà una altra dedicada a l'art, on es podran veure les llibretes de creativitat que van servir de base per a les seves innovacions culinàries. També es dedicarà un apartat a la ciència i un altre al Japó, un país que va ser clau en l'evolució de la seva cuina.

La major part de l'espai expositiu serà a l'exterior. La idea és que a l'interior s'hi activitats limitades a un màxim de 50 persones explicant processos creatius.