Restauren a Roses un vaixell suec del 1903 per a rutes pel litoral gironí

La companyia Worl Sailing Experience, de Lluís Romero i Pau Tatania, apassionats del mar i la navegació, estan restaurant al port de Roses un històric vaixell suec de 1903, la goleta Äran. L'embarcació es podrà veure navegant per la Costa Brava a partir del mes de maig. Sortirà des del port de Palamós, a vela. La restauració es porta a terme amb material sostenible i lliure d'antiincrustants.

L'Äran va ser construït a Viken, al sud-oest de Suècia pel mestre d'aixa A.Olssson, fa 118 anys. Durant el segle passat va ser un vaixell de mercaderies i transportava tota classe d'aliments entre els països del mar Bàltic i el mar del Nord. Barrils d'arengada fumada i sardines salades, per exemple, que també exportaven a la península Ibèrica. Aquí es proveïen de sal i vi que eren escassos al nord d'Europa.

Des del port de Palamós es dirigiran en sentit nord vorejant diferents cales del litoral gironí com la Fosca, cala Castell, les Illes Formigues, cap Roig o Calella de Palafrugell.El vaixell és una goleta àurica de dos pals amb una eslora de 32 metres. Té una capacitat per a 50 passatgers.

Els propietaris, dedicats tota la vida al mar, treballen des del mes de desembre en la rehabilitació. A finals de mes hauria d'estar operativa per poder viatjar al port de Palamós, on acabaran els treballs. La goleta Äran vol ser 100% sostenible i per això tot el procés, començant per la restauració, es fa amb materials sostenibles.

L'empresa explica que esperen «fomentar el turisme de qualitat, recuperar les tradicions culturals, participar en esdeveniments populars i bastir un projecte de gran valor pedagògic, posant el vaixell al servei de l'aprenentatge dels més petits i organitzacions que comparteixin els mateixos valors».