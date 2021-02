Castelló estudia construir un centre de protecció d'animals propi al seu terme

Castelló d'Empúries estudia construir una gossera al seu terme municipal per tal de mantenir l'associació Progat Ampuria que des de fa 20 anys dona servei però es troba en uns terrenys on no se'ls pot atorgar llicència.

L'Ajuntament ha aparcat de moment la possibilitat de fer conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà delegant-li les competències. El Consell té en tràmit la construcció d'un centre de protecció i acollida d'animals de companyia a Pedret i Marzà.

L'associació Progat allargarà els serveis unes setmanes mentre es decideix quina és la millor opció.

La problemàtica va sorgir perquè l'associació es troba en un indret que és zona perifèrica de protecció i connexió entre el Cortalet i els Estanys de Palau. No se'ls pot tramitar una llicència perquè resti de forma permanent perquè el parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà no ho autoritza. Això va generar malestar a l'associació que va anunciar recentment que deixaria d'oferir el servei.

L'Ajuntament va aclarir que no se'ls demanaria que marxessin amb urgència i va iniciar converses per trobar una solució. Es va buscar una altra zona, mitjançant una modificació del POUM, per ubicar-hi un centre d'acollida d'animals municipal, una idea que va sorgir per tal de donar continuïtat de forma legal al projecte de Progat.

Inicialment es va descartar construir la gossera si marxava Progat però les converses han avançat i en un recent comunicat, l'Ajuntament ha informat que continuarà treballant amb el projecte de centre d'acollida ?municipal en els terrenys als quals ja estava previst construir-lo. «En aquests moments s'està tramitant la modificació del POUM que permeti fer-hi la instal·lació», han explicat. Asseguren que tenir el servei propi és ara una prioritat.

Per últim, l'Ajuntament vol mostrar la voluntat de seguir treballant per tal de trobar la millor solució per a l'acollida dels gossos abandonats al municipi. Progat ha decidit allargar el seu servei durant les setmanes vinents.

El nou centre de protecció i adopció d'animals de companyia de l'Alt Empordà que es construirà a Pedret i Marzà es va decidir ajornar fins aquest any.

El projecte, que lidera el Consell Comarcal, es va començar a tramitar a finals del 2019 i els tràmits urbanístics i l'obertura de la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) van obrir una nova via de finançament.

Diversos ajuntaments, dels 54 adherits al servei, van demanar ajuts per sufragar les seves aportacions. Els ajuts sumen 200.000 euros.